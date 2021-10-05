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Ребрендинг в Instagram. Що з'явилося нового в соцмережі після збою

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 жовтня, 23:52
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Напередодні соцмережа не працювала шість годин у всьому світі
Після глобального збою в Instagram стався ребрендинг/Колаж: Сьогодні
Після глобального збою в Instagram стався ребрендинг/Колаж: Сьогодні

Соціальна мережа Instagram, в якій нещодавно стався глобальний збій, оголосила про впровадження новинки.

Що відомо про шестигодинний збій

Увечері понеділка, 4 жовтня, у Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger стався глобальний збій. Соцмережі перестали працювати у всіх. Через це засновник Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів і опустився в списку мільярдерів за версією Forbes на 6 місце.

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У чому причина?

Збій стався через оновлення протоколу динамічної маршрутизації (BGP). Робота соцмереж була абсолютно заблокована. Збій став одним з наймасштабніших за тривалістю і кількістю скарг. Співробітники Facebook хоч і хотіли відновити роботу соціальної мережі, але змогли зробити це значно пізніше, ніж планувалося. У них не працював електронний ключ для входу в офіс компанії.

Соцмережі вижили

Після шестигодинного збою соцмережі все ж відновили свою роботу близько першої години ночі вівторка, 5 жовтня. Люди могли увійти у свої облікові записи зі смартфонів і комп'ютерів. Однак протягом доби соцмережа стабільно все одно не працювала.

Що з'явилося нового після збою

Розробники соцмережі визнали, що формат IGTV-відео в Instagram був не успішним, його замінили на Instagram TV. Відтепер тривалість відео, розміщених в основній стрічці, може становити до 60 хвилин. Людям більше не потрібно буде виходити з основного додатка Instagram, щоб подивитися ролик, як це було у випадку з IGTV. За словами представника соцмережі, Instagram TV залишиться місцем для відвідування з метою перегляду відео.

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Володимир Козир
Володимир Козир Редактор розділу Україна

У журналістиці з 2017 року. Працював в інтернет-виданнях та на телебаченні. Народився у місті Рівному. Закінчив Волинський національний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «видавнича справа та редагування». Нині вивчаю рекламу і зв’язки з громадськістю у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського. Інтереси: фото та кіно.

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