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На фоне сбоя в Facebook в Telegram появилось рекордное количество новых пользователей

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
6 октября, 14:28
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От глобального сбоя Facebook больше всего выиграл Telegram. За один день мессенджер пополнили миллионы новых пользователей
Telegram получил 70 миллионов новых пользователей
Telegram получил 70 миллионов новых пользователей / Фото: Depositphotos

В понедельник Facebook не работал около шести часов, вызвав панику среди пользователей и не только. Ранее мы писали, почему соцсети так важны для всего бизнеса.

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В это же время у Telegram появилось рекордное количество новых пользователей – 70 миллионов.

70 миллионов новых пользователей – это увеличение более чем на 10 процентов по сравнению с 500 миллионами активных пользователей в месяц, которые Telegram имел по состоянию на январь этого года, когда в последний раз сообщалось о подобном всплеске новых регистраций, сообщает theverge.com.

"Новым пользователям я хотел бы сказать следующее – добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями", – написал Дуров. "Мы не подведем вас, когда это сделают другие".

Ранее мы писали о ребрендинге в Instagram. Что появилось нового в соцсети после сбоя. Накануне соцсеть не работала шесть часов во всем мире.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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