На фоне сбоя в Facebook в Telegram появилось рекордное количество новых пользователей

От глобального сбоя Facebook больше всего выиграл Telegram. За один день мессенджер пополнили миллионы новых пользователей

Telegram получил 70 миллионов новых пользователей / Фото: Depositphotos

В понедельник Facebook не работал около шести часов, вызвав панику среди пользователей и не только. Ранее мы писали, почему соцсети так важны для всего бизнеса.

Читайте также: Facebook выжил. Все подробности самого масштабного сбоя соцсети

Реклама

В это же время у Telegram появилось рекордное количество новых пользователей – 70 миллионов.

70 миллионов новых пользователей – это увеличение более чем на 10 процентов по сравнению с 500 миллионами активных пользователей в месяц, которые Telegram имел по состоянию на январь этого года, когда в последний раз сообщалось о подобном всплеске новых регистраций, сообщает theverge.com.

"Новым пользователям я хотел бы сказать следующее – добро пожаловать в Telegram, крупнейшую независимую платформу обмена сообщениями", – написал Дуров. "Мы не подведем вас, когда это сделают другие".

Ранее мы писали о ребрендинге в Instagram. Что появилось нового в соцсети после сбоя. Накануне соцсеть не работала шесть часов во всем мире.