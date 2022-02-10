Чоловік попросив допомогти знайти гвинтик по фото у соцмережі – його знайшли за чотири хвилини

Користувач сайту Reddit звернувся до форумчан із незвичайним проханням. Він попросив допомогти знайти гвинтик, що впав на гальку в саду. Пропажу знайшли за лічені хвилини

Користувачі Reddit допомогли знайти гвинтик серед гальки / Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловік написав, що гвинтик повинен утримувати прокладку для крана в саду. Але він випадково впустив його в гальку і тепер не може знайти.

"Комусь цікава гра "Я шпигун"?" – запитав він у інших передплатників.

Реклама

Охочі погратися знайшлися одразу. А через чотири хвилини зазублене було знайдено. Незбагненним чином користувачі змогли роздивитися гвинтик серед дрібного гравію.

"Дякую! У вас, хлопці, чортові яструбині очі. Я нічого не бачив! Я мало не збожеволів через цей крихітний гвинтик", – радів знахідці автор посту.

Пост зібрав майже 4 тисячі коментарів. Одні користувачі радили, де шукати, інші пропонували альтернативні варіанти, такі як магніт. Треті ж дивувалися, як взагалі можна було знайти маленький гвинтик по фотографії.

Реклама

Раніше ми писали, що у метавсесвіті Цукерберга сталося перше зґвалтування. Американка Ніна Джейн Патель поскаржилася на групове зґвалтування у метавсесвіті Meta Horizon, раніше Facebook.