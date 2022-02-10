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Мужчина попросил помочь найти винтик по фото в соцсети – его нашли за четыре минуты

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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10 февраля, 09:15
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Пользователь сайта Reddit обратился к форумчанам с необычной просьбой. Он попросил помочь найти винтик, упавший на гальку в саду. Пропажу нашли в считанные минуты
Пользователи Reddit помогли найти винтик среди гальки
Пользователи Reddit помогли найти винтик среди гальки / Фото: Коллаж: Сегодня

Мужчина написал, что винтик должен удерживать прокладку для крана у него в саду. Но он случайно уронил его в гальку и теперь не может найти.

"Кому-нибудь интересна игра "Я шпион"?" – спросил он у других подписчиков.

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Желающие поиграть нашлись сразу. А спустя четыре минуты пропажа была найдена. Непостижимым образом пользователи смогли рассмотреть винтик среди мелкого гравия.

"Спасибо! У вас, ребята, чертовы ястребиные глаза. Я ничего не видел! Я чуть не сошел с ума из-за этого крошечного винтика", – радовался находке автор поста.

Пост собрал почти 4 тысячи комментариев. В одних пользователи советовали, где искать, другие предлагали альтернативные варианты, такие как магнит. Третьи же поражались, как вообще можно было найти маленький винтик по фотографии.

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Ранее мы писали, что в метавселенной Цукерберга произошло первое изнасилование. Американка Нина Джейн Патель пожаловалась на групповое изнасилование в метавселенной Meta Horizon, ранее Facebook.

Александр Трикиша
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