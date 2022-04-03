Молния четыре раза попала в ракету NASA на стартовой площадке (видео)

А говорят, что молния дважды в одно место не бьет

Молния попала в ракету NASA / Фото: Коллаж: Сегодня

Четыре удара молнии поразили стартовую площадку, где первая мегаракета NASA Space Launch System проходит трехдневное испытание перед миссией Artemis 1 на Луну в конце этого года. Ранее для этой программы выделили крупный бюджет.

Читайте также: Из Киева в Ужгород: ученые зафиксировали рекордную по длине молнию

Реклама

Первые три удара были относительно слабыми, а вот четвертый был намного мощнее. Работникам космодрома удалось заснять этот процесс на видео.

К счастью, ракета защищена от молнии тремя опорами и контактной сетью для отвода ударов в землю от ракеты-носителя, так что она не пострадала.

Реклама

Artemis 1 – первая миссия НАСА SLS в рамках программы агентства Artemis, целью которой является возвращение астронавтов на Луну к 2025 году. Полет Artemis 1 будет беспилотным путешествием вокруг Луны для тестирования системы космического запуска и ее пилотируемой капсулы Orion.

Ранее мы писали, что новое открытие о Марсе заставило ученых запаниковать. В таких условиях два человека не смогли бы нормально разговаривать на Марсе даже с расстояния в пять метров.