Міні-мозок із лабораторії грає в пінг-понг, вважаючи себе ракеткою

Австралійські вчені навчили сотні клітини мозку грати в понг лише за п'ять хвилин, тоді як справжньому ШІ потрібно 1,5 години

Мозок із чашки Петрі навчили грати в понг за 5 хвилин / Фото: Pixabay

Компанія Cortical Labs змогла змусити клітини, вирощені у чашці Петрі, грати у гру, як мавпу Ілона Маска. При цьому клітини вважають себе частиною процесу, точніше – ракеткою.

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Сотні тисяч клітин мозку навчилися всього за п'ять хвилин, тоді як штучний інтелект на кшталт комп'ютера DeepMind почне її на 90 хвилин пізніше, пише Science Times.

Дослідники подавали електричні сигнали в ліву або праву частину масиву, щоб вказати, де м'яч. Потім мозок запускав нейрони, щоб рухати ракетку вперед та назад.

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На думку творців, можна називати клітини "мозком кіборга", що живуть "в Матриці". Водночас, хоча мінімозок вчиться швидше, ніж ШІ, він би програл комп'ютеру з іграми складнішими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що імпланти Ілона Маска почнуть тестувати на людях 2022 року.