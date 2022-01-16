Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🛬 Порошенко повертається ☢ Аварія на "Стиролі" ⚽ Звільнення Шевченка 😡 Кібернапад на Україну
СЬОГОДНІ Техно

Мільярдери вишикувалися в чергу: представлена перша в світі яхта, що літає

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 січня, 19:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Студія дизайну Lazzarini представила концепт літаючої яхти-катамарана, яка піднімається в повітря за допомогою двох дирижаблів, заповненими гелієм – мрія для будь-якого олігарха
Літаюча яхта - мрія будья-якого мільярдера
Літаюча яхта - мрія будья-якого мільярдера / Фото: Колаж: Сьогодні

Air Yacht – нове доповнення до серії незвичайних розкішних дизайнів Lazzarini. Раніше він створював електрояхту у вигляді лебедя та гібридну суперяхту з діркою у корпусі.

Читайте також: Представлений водневий вертоліт на кшталт гоночного боліду із "Зоряних воєн"

Реклама

Плавучий катамаран піднімається в повітря за допомогою двом повітряним кораблям завдовжки 150 метрів, з'єднаними з обох боків центральним корпусом завдовжки 80 метрів.

Центральний корпус має ширину 10 метрів та забезпечує панорамний 360-градусний огляд неба та землі під ним.

Реклама

Головна палуба, їдальня та вітальня розташовані в центральному корпусі, а в кожному з двох дирижаблів є п'ять гостьових кімнат з ванними кімнатами та великими вікнами, що дозволяє розмістити загалом 22 пасажирів.

Реклама

Газоподібний гелій у дирижаблях дозволяє яхті літати зі швидкістю 60 вузлів (111 км/год) протягом трохи більше 48 годин, доки не знадобиться заправка.

По воді яхта може пересуватися зі швидкістю 9 км/год. Якщо цього мало, для тих, хто особливо поспішає у верхній частині центрального корпусу, знаходиться вертолітний майданчик.

Верхня частина дирижаблів покрита сонячними батареями, що живлять електричні двигуни корабля. interestingengineering.com.

Вартість будівництва такої яхти не повідомляється, але та сама яхта-лебідь оцінювалася в 500 мільйонів доларів.

Попередні роботи П'єрпаоло Лаццаріні

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43358.37

Binance Coin (BNB)

503.4

Dogecoin (DOGE)

0.18

Litecoin (LTC)

146.87

Theta (THETA)

4.24

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти