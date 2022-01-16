Мільярдери вишикувалися в чергу: представлена перша в світі яхта, що літає

Студія дизайну Lazzarini представила концепт літаючої яхти-катамарана, яка піднімається в повітря за допомогою двох дирижаблів, заповненими гелієм – мрія для будь-якого олігарха

Літаюча яхта - мрія будья-якого мільярдера / Фото: Колаж: Сьогодні

Air Yacht – нове доповнення до серії незвичайних розкішних дизайнів Lazzarini. Раніше він створював електрояхту у вигляді лебедя та гібридну суперяхту з діркою у корпусі.

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Плавучий катамаран піднімається в повітря за допомогою двом повітряним кораблям завдовжки 150 метрів, з'єднаними з обох боків центральним корпусом завдовжки 80 метрів.

Центральний корпус має ширину 10 метрів та забезпечує панорамний 360-градусний огляд неба та землі під ним.

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Головна палуба, їдальня та вітальня розташовані в центральному корпусі, а в кожному з двох дирижаблів є п'ять гостьових кімнат з ванними кімнатами та великими вікнами, що дозволяє розмістити загалом 22 пасажирів.

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Газоподібний гелій у дирижаблях дозволяє яхті літати зі швидкістю 60 вузлів (111 км/год) протягом трохи більше 48 годин, доки не знадобиться заправка.

По воді яхта може пересуватися зі швидкістю 9 км/год. Якщо цього мало, для тих, хто особливо поспішає у верхній частині центрального корпусу, знаходиться вертолітний майданчик.

Верхня частина дирижаблів покрита сонячними батареями, що живлять електричні двигуни корабля. interestingengineering.com.

Вартість будівництва такої яхти не повідомляється, але та сама яхта-лебідь оцінювалася в 500 мільйонів доларів.

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