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Миллиардеры выстроились в очередь: представлена первая в мире летающая яхта

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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16 января, 19:30
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Студия дизайна Lazzarini представила концепт летающей яхты-катамарана, которая поднимается в воздух с помощью двух дирижаблей, заполненными гелием – мечта для любого олигарха
Летающая яхта - мечта любого миллиардера
Летающая яхта - мечта любого миллиардера / Фото: Коллаж: Сегодня

Air Yacht – новое дополнение к серии необычных роскошных дизайнов Lazzarini. Ране он создавал электрояхту в виде лебедя и гибридную суперяхту с дырой в корпусе.

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Плавучий катамаран поднимается в воздух с помощью двух воздушных кораблей длиной 150 метров, соединенными с обеих сторон центральным корпусом длиной 80 метров.

Центральный корпус имеет ширину 10 метров и обеспечивает панорамный 360-градусный обзор неба и земли под ним.

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Главная палуба, столовая и гостиная расположены в центральном корпусе, а в каждом из двух дирижаблей есть пять гостевых комнат с ванными комнатами и большими окнами, что позволяет разместить в общей сложности 22 пассажира.

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Газообразный гелий в дирижаблях позволяет яхте летать со скоростью 60 узлов (111 км/ч) в течение чуть более 48 часов, пока не понадобится заправка.

По воде яхта может передвигаться со скоростью 9 км/ч. Если этого мало, для особо спешащих в верхней части центрального корпуса находится вертолетная площадка.

Верхняя часть дирижаблей покрыта солнечными батареями, питающими электрические двигатели корабля, пишет interestingengineering.com.

Стоимость постройки такой яхты не сообщается, но та же яхта-лебедь оценивалась в 500 миллионов долларов.

Предыдущие работы Пьерпаоло Лаццарини

Александр Трикиша
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