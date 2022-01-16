Миллиардеры выстроились в очередь: представлена первая в мире летающая яхта

Air Yacht – новое дополнение к серии необычных роскошных дизайнов Lazzarini. Ране он создавал электрояхту в виде лебедя и гибридную суперяхту с дырой в корпусе.
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Плавучий катамаран поднимается в воздух с помощью двух воздушных кораблей длиной 150 метров, соединенными с обеих сторон центральным корпусом длиной 80 метров.
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Центральный корпус имеет ширину 10 метров и обеспечивает панорамный 360-градусный обзор неба и земли под ним.
Главная палуба, столовая и гостиная расположены в центральном корпусе, а в каждом из двух дирижаблей есть пять гостевых комнат с ванными комнатами и большими окнами, что позволяет разместить в общей сложности 22 пассажира.
Газообразный гелий в дирижаблях позволяет яхте летать со скоростью 60 узлов (111 км/ч) в течение чуть более 48 часов, пока не понадобится заправка.
По воде яхта может передвигаться со скоростью 9 км/ч. Если этого мало, для особо спешащих в верхней части центрального корпуса находится вертолетная площадка.
Верхняя часть дирижаблей покрыта солнечными батареями, питающими электрические двигатели корабля, пишет interestingengineering.com.
Стоимость постройки такой яхты не сообщается, но та же яхта-лебедь оценивалась в 500 миллионов долларов.
Предыдущие работы Пьерпаоло Лаццарини