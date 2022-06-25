Марс "гострить очі" – виглядає моторошно, апарат Mars Express показав знімок

Безіменний кратер на Марсі схожий на людське око. Дослідження марсу, новини космосу, марс цікаві факти

Апарат Mars Express зробив фото, з якого Марс "дивиться" моторошним кратером, схожим на очне яблуко

Космічний апарат Європейського космічного агентства (ЕКА) сфотографував безіменний кратер на Марсі, схожий на людське око.

Також ми писали, що вчені здивувалися від величезного спалаху на Сонці. Європейський орбітальний апарат Mars Express сфотографував цей кратер, схожий на очне яблуко, у барвистому ландшафті Аонія Терра, височини у південному нагір'ї Марса.

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Вийшло, що кратер "дивиться" на європейський орбітальний апарат Mars Express на цьому нещодавно опублікованому зображенні. Всередині кратера знаходиться темне поле дюн на тлі світлішої поверхні.

Кольори та контури кратера, зняті стереокамерою високої роздільної здатності Mars Express (HRSC), показують безліч різних матеріалів та текстуровану "історію" кратера. Конусоподібні пагорби та інші нерівності на поверхні внутрішнього кратера ознаки того, що простір усередині "очі" раніше було заповнено різноманітними матеріалами.

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Цілком можливо, що звивини на фото – це висохлі водні канали, і ці канали, ймовірно, несли рідку воду поверхнею Марса близько 3,5-4 мільярдів років тому, – йдеться в повідомленні ЄКА.

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