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У 3 рази більше Землі: вчені здивувалися від величезного спалаху на Сонці

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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23 червня, 18:42
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Сьогодні, 23 червня, на Землю обрушився сонячний вітер, спричинений потужним спалахом на Зірці. Астрономи запевняють, що земляни, на відміну від космонавтів, не постраждають
Сонячна пляма за добу виросла в 3 рази більша за Землю, породивши потужний спалах і магнітну бурю
Сонячна пляма за добу виросла в 3 рази більша за Землю, породивши потужний спалах і магнітну бурю / Фото: interestingengineering,

Обсерваторія сонячної динаміки НАСА (SDO), яка стежить за подіями поверхні Сонця , повідомила про зростаючу пляму і потужний сонячний спалах.

Також раніше ми писали, що місія Gaia 3 представила найточнішу карту Чумацького шляху. Так, сонячна пляма AR3038, яка за 24 години перетворилася з "великої на величезну", збільшилося ще більше і стало втричі більше за Землю.

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Астрономи хочуть побачити, який сонячний спалах зрештою випускатиме ця сонячна пляма, яка відхилилася від їхніх передбачень. Точна причина сонячних плям невідома, проте астрономи вважають, що концентрація електромагнітного потоку лежить на поверхні Сонця може викликати тимчасове порушення процесів конвекції.

Результатом є падіння температури, яке робить область відносно темнішою, ніж її околиці, і називається сонячною плямою. Діаметр сонячної плями може змінюватись від кількох миль до сотень тисяч миль, і її можна навіть виявити без телескопа.

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Нова сонячна пляма не вибухнула, а виросла і тепер утричі перевищує розмір Землі
Нова сонячна пляма не вибухнула, а виросла і тепер утричі перевищує розмір Землі / Фото: interestingengineering

Але AR3038, яке було виявлено раніше цього тижня і, як очікувалося, вибухне, натомість продовжувало зростати все більше і більше: і тепер утричі перевищує розмір Землі. Оскільки сонячна пляма звернена до Землі, сонячний спалах, який виник у результаті його активності, може направити сильний сонячний вітер до Землі, сьогодні, 23 червня.

Незважаючи на те що люди на Землі захищені від сонячних спалахів атмосферою планети, ті, хто перебуває в космосі, не користуються таким самим привілеєм. Випромінювання високої енергії від сонячних спалахів може навіть відключити радіозв'язок.

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Також ми писали, про новий тренд: астронавтка здолала йогу у невагомості.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

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