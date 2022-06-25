Марс "строит глазки" – выглядит жутковато, аппарат Mars Express показал снимок

Безымянный кратер на Марсе похож на человеческий глаз. Исследование марса, новости космоса, марс интересные факты

Аппарат Mars Express сделал фото, с которого Марс "смотрит" жутким кратером, похожим на глазное яблоко / Фото: freepik.com, www.space.com

Космический аппарат Европейского космического агентства (ЕКА) сфотографировал безымянный кратер на Марсе, похожий на человеческий глаз.

Также мы писали, что ученые опешили от огромной вспышки на Солнце. Еропейский орбитальный аппарат Mars Express сфотографировал этот кратер, похожий на глазное яблоко, в красочном ландшафте Аония Терра, возвышенности в южном нагорье Марса.

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Получилось, что кратер "смотрит" на европейский орбитальный аппарат Mars Express на этом недавно опубликованном изображении. Внутри кратера находится темное поле дюн на фоне более светлой окружающей поверхности.

Цвета и контуры кратера, снятые стереокамерой высокого разрешения Mars Express (HRSC), показывают множество различных материалов и текстурированную "историю" кратера. Конусообразные холмы и другие неровности на поверхности внутреннего кратера признаки того, что пространство внутри "глаза" ранее было заполнено разнообразными материалами.

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Вполне возможно, что извилины на фото – это высохшие водные каналы,и эти каналы, вероятно, несли жидкую воду по поверхности Марса около 3,5–4 миллиардов лет назад, — говорится в сообщении ЕКА.

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