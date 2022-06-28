Найкращий із сотні – ВПС США представили футуристичний шолом льотного екіпажу

Понад 100 проектів нового льотного шолома для екіпажу ВПС США було представлено, але переможець лише один. Шолом майже наполовину легший за попередній і регулюється однією рукою

Новий шолом для льотного складу ВПС США, в якому тепер і жінки, легший за старий на 42% / Фото: interestingengineering

ВВС США обрали каліфорнійську компанію LIFT Airborne Technologies для продовження розробки нового шолома, призначеного для екіпажів літаків в майбутньому.

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Проект був запущений через AFWERX, інноваційний підрозділ ВПС, який працює з командами у різних галузях та використовує конкуренцію для пошуку кращих та найінноваційних рішень. ВПС США також зіткнулися з іншими проблемами, такими як тривалі травми шиї та спини, з якими стикалися льотні екіпажі, та виявили зв'язки з більш інтенсивним використанням шолома.

Модернізація сучасних пристроїв на старих конструкціях шоломів змінює центр ваги шолома, що значно впливає, коли пілот стикається з гравітаційними силами, які в шість або навіть дев'ять разів перевищують норму. Крім того, демографічний склад ВПС змінився: до армії було прийнято велику кількість жінок-пілотів.

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Дослідження, проведене у 2020 році, показало, що жінкам-льотчикам більше підходить шолом меншого розміру. Повітряне бойове командування ініціювало пошук шолома наступного покоління, який також спрямований на збільшення тривалості життя пілота.

Новий шолом для льотчиків ВПС США оснащений магнітними ременями для підборіддя, які дозволяють стикувати їх однією рукою / Фото: interestingengineering

Було отримано більше 100 проектів, які потім були оцінені та відправлені для подальшого тестування AFLCMC у співпраці з Дослідницькою лабораторією ВПС (AFRL), Лабораторією розміщення льотчиків та випробувальними та оцінними ескадрильями на авіабазі Елгін для завершення роботи над прототипом LIFT.



Згідно з веб-сайтом компанії, новий дизайн включає магнітні ремені для підборіддя, які дозволяють стикувати їх однією рукою, і байонетні приймачі, що обертаються, які дозволяють регулювати кисневі маски до 45 градусів. Шолом на 42 відсотки легший, ніж ті, що нині використовуються авіаторами, і оснащений п'ятьма зручними вкладишами.

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Їх можна регулювати для індивідуального припасування для всіх користувачів. Тепер шолом піддаватиметься подальшим дослідженням, випробуванням та доопрацюванням, після чого ВПС підтвердять прототип і запропонують контракт на виробництво у 2024 році.

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