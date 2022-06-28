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Лучший из сотни – ВВС США представили футуристический шлем летного экипажа

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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28 июня, 09:22
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Более 100 проектов нового летного шлема для экипажа ВВС США было представлено, но победитель – только один. Шлем почти вполовину легче предыдущего и регулируется одной рукой
Новый шлем для летного состава ВВС США, в котором теперь и женщины, легче старого на 42%
Новый шлем для летного состава ВВС США, в котором теперь и женщины, легче старого на 42% / Фото: youtube.com, interestingengineering

ВВС США выбрали калифорнийскую компанию LIFT Airborne Technologies для продолжения разработки нового шлема, предназначенного для экипажей самолетов в будущем.

Также мы писали, что HIMARS уже бьют оккупантов! Почему Украина так ждала эти РСЗО от США. Было представлено более 100 проектов; но есть только один победитель. Чтобы внедрить в шлем самые передовые технологические инновации, ВВС США поставили перед нетрадиционными оборонными компаниями задачу разработки.

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Проект был запущен через AFWERX, инновационное подразделение ВВС, которое работает с командами в различных областях и использует конкуренцию для поиска лучших и самых инновационных решений. ВВС США также столкнулись с другими проблемами, такими как длительные травмы шеи и спины, с которыми сталкивались летные экипажи, и обнаружили связи с более интенсивным использованием шлема.

Модернизация современных устройств на старых конструкциях шлемов изменяет центр тяжести шлема, что оказывает значительное влияние, когда пилот сталкивается с гравитационными силами, которые в шесть или даже девять раз превышают норму. Кроме того, демографический состав ВВС изменился: в армию было принято большое количество женщин-пилотов.

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Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что женщинам-летчикам больше подходит шлем меньшего размера. Воздушное боевое командование инициировало поиск шлема следующего поколения, который также был направлен на увеличение продолжительности жизни пилота.

Новый шлем для летчиков ВВС США оснащен магнитными ремнями для подбородка, которые позволяют стыковать их одной рукой
Новый шлем для летчиков ВВС США оснащен магнитными ремнями для подбородка, которые позволяют стыковать их одной рукой / Фото: interestingengineering

Было получено более 100 проектов, которые затем были оценены и отправлены для дальнейшего тестирования AFLCMC в сотрудничестве с Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL), Лабораторией размещения летчиков и испытательными и оценочными эскадрильями на авиабазе Элгин для завершения работы над прототипом LIFT Airborne.

Согласно веб-сайту компании, новый дизайн включает в себя магнитные ремни для подбородка, которые позволяют стыковать их одной рукой, и вращающиеся байонетные приемники, которые позволяют регулировать кислородные маски до 45 градусов. Шлем на 42 процента легче, чем те, которые в настоящее время используются авиаторами, и оснащен пятью удобными вкладышами.

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Их можно регулировать для индивидуальной подгонки для всех пользователей. Теперь шлем будет подвергаться дальнейшим исследованиям, испытаниям и доработкам, после чего ВВС подтвердят прототип и предложат контракт на производство в 2024 году.

Также мы писали, что известно о ракетах ATACMS.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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