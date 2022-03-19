LG Electronics іде з Росії і закриває один з найбільших заводів

LG Electronics зупиняє всі постачі до Росії через воєнну агресію в Україні. Південнокорейський бренд приєднався до міжнародних санкцій проти РФ

LG Electronics пішов з Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія забарилася зі своєю реакцією на війну в Україні, але під тиском громадськості все ж таки оголосила про вихід з російського ринку.

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"Ми глибоко стурбовані здоров'ям і безпекою всіх людей, і LG, як і раніше, віддана підтримці зусиль з надання гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті LG Electronics

Зазначимо, що LG Electronics має величезний завод у Підмосков'ї. Він є одним із найбільших в Європі із загальною чисельністю співробітників 1450 осіб. Усі вони незабаром залишаться без роботи.

Співпрацювати з Росією відмовилися вже понад 300 компаній. РФ не сидить на місці та відповідає своїми санкціями – вже заблоковані популярні сервіси Facebook, Instagram, Twitter, а наступний на черзі YouТube.