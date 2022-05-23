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Найбільший метеоритний дощ від комети SW-3 обрушиться на Землю – коли чекати та де дивитися

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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23 травня, 14:00
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Астрономи спрогнозували новий цьогорічний метеорний потік у ніч з 30 на 31 травня. Вчені чекають на захоплююче видовище падіння метеорів, правда побачать його не всі
Найбільший метеоритний дощ від комети SW-3 обрушиться на Землю наприкінці травня
Найбільший метеоритний дощ від комети SW-3 обрушиться на Землю наприкінці травня

У землян є шанс побачити найбільший метеоритний дощ за останні 20 років в ніч з 30 на 31 травня . Астрономи прогнозують, що цей метеорний потік може стати найбільш вражаючим із часів метеорного потоку Леоніди.

Також ми писали, що нове фото Сонця "підірвало" соцмережі – на вогненному світилі знайшли їжачі голки. Комета ж 73P/Schwassman-Wachmann або SW-3, яка здійснює оберт навколо Сонця приблизно кожні 5,4 року, наприкінці травня може "народити" безліч тау-геркулід, тобто цілий метеорний потік.

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Комета SW 3 здійснює оберт навколо Сонця приблизно кожні 5,4 року, розпадаючись на метеори
Комета SW 3 здійснює оберт навколо Сонця приблизно кожні 5,4 року, розпадаючись на метеори

Ця досить захоплююча історія почалася 92 роки тому в ніч на 2 травня 1930 року. Два німецькі астрономи, Фрідріх Карл Арнольд Швассманн та Арно Артур Вахманн виставляли пластини в Гамбурзькій обсерваторії у Бергедорфі, Німеччина, для каталогізації нових астероїдів. І коли вони випадково натрапили на зображення нової комети.

Це було третє подібне відкриття, зроблене двома чоловіками, решта у 1927 та 1929 роках. Після відкриття орбітальні дані комети SW-3 змінювалися, а після 1930 року довгий час "зникала безвісти". Фактично, між 1935 і 1974 роками SW 3 наближалася і йшла вісім разів, залишаючись непоміченою.

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Комета SW 3 зрештою розпалася на більш ніж 68 фрагментів і востаннє її бачили у 2017
Комета SW 3 зрештою розпалася на більш ніж 68 фрагментів і востаннє її бачили у 2017 / Фото: Getty Images

Її більше не бачили до березня 1979, а наступне повернення комети в січні 1985 було пропущено, але на початку 1990 астрономи знову виявили SW-3. Це було дивно, бо у 1995 році комета ніколи не наближалася до Землі ближче, ніж на 122 мільйони миль (196 мільйонів кілометрів).

За всіма правилами вона повинна була бути видна лише у помірно великі телескопи. Навесні 2006 року комета знову з'явилася. Загалом SW 3 зрештою розпалася на більш ніж 68 фрагментів, і у своїй останній появі у березні 2017 року стало зрозуміло, що комета продовжує розпадатися.

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Карта показує видимість метеоритного дощу, пік активності якого очікують близько 5 годин UT 31 травня
Карта показує видимість метеоритного дощу, пік активності якого очікують близько 5 годин UT 31 травня

Тобто відкидати нові частини, метеори при кожному поверненні через внутрішню частину Сонячної системи. Видно метеоритний дощ буде у більшій частині Сполучених Штатів, південно-центральній та східній Канаді (включаючи Приморські провінції), Мексиці, Центральній та Південній Америці та невеликій частині Західної Африки.

Також ми писали, про що думають розробники секретної зброї у Пентагоні.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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