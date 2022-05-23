Крупнейший метеоритный дождь от кометы SW-3 обрушится на Землю – когда ждать и где смотреть

Астрономы спрогнозировали новый в этом году метеорный поток в ночь с 30 на 31 мая. Ученые ожидают захватывающее зрелище падения метеоров, правда увидят его не все

Крупнейший метеоритный дождь от кометы SW-3 обрушится на Землю в конце мая / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

У землян есть шанс увидеть крупнейший метеоритный дождь за последние 20 лет в ночь с 30 на 31 мая. Астрономы прогнозируют, что этот метеорный поток может стать самым впечатляющим со времен метеорного потока Леониды.

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Комета SW 3 совершает оборот вокруг Солнца примерно каждые 5,4 года, распадаясь на метеоры

Эта довольно захватывающая история началась 92 года назад, в ночь на 2 мая 1930 года. Два немецких астронома, Фридрих Карл Арнольд Швассманн и Арно Артур Вахманн выставляли пластины в Гамбургской обсерватории в Бергедорфе, Германия, для каталогизации новых астероидов. И когда они случайно наткнулись на изображение новой кометы.

Это было третье подобное открытие, сделанное двумя мужчинами, остальные в 1927 и 1929 годах. После открытия орбитальные данные кометы SW-3 менялись, а после 1930 года она долгое время "пропадала без вести". Фактически, между 1935 и 1974 годами SW 3 приближалась и уходила восемь раз, оставаясь незамеченной.

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Комета SW 3 в конечном итоге распалась на более чем 68 фрагментов и последний раз ее видели в 2017 / Фото: Getty Images

Ее больше не видели до марта 1979 года, а следующее возвращение кометы в январе 1985 года было пропущено, но в начале 1990 года астрономы снова обнаружили SW-3. Это было удивительно, потому что в 1995 году комета никогда не приближалась к Земле ближе, чем на 122 миллиона миль (196 миллионов километров).

По всем правилам она должна была быть видна только в умеренно большие телескопы. Весной 2006 года распадающаяся комета снова появилась. В целом SW 3 в конечном итоге распалась на более чем 68 фрагментов, и в своем последнем появлении в марте 2017 года стало ясно, что комета продолжает распадаться.

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Карта показывает видимость метеоритного дождя, пик активности которого ожидают около 5 часов UT 31 мая / Фото: www.space.com

То есть отбрасывать новые части, метеоры, при каждом возвращении через внутреннюю часть Солнечной системы. Виден метеоритный дождь будет в большей части Соединенных Штатов, юго-центральной и восточной Канаде (включая Приморские провинции), Мексике, Центральной и Южной Америке и небольшой части Западной Африки.

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