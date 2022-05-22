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Підірвати інопланетян у космосі – про що думають розробники секретної зброї у Пентагоні

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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22 травня, 09:00
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Чи є у землян супер-зброя, щоб зупинити інопланетне вторгнення, якщо таке станеться? Жарти убік – вчені уми Пентагону правда про це думають
Розробники секретної зброї в Пентагоні можуть підірвати інопланетян у космосі
Розробники секретної зброї в Пентагоні можуть підірвати інопланетян у космосі

Чи знаєте ви, що американські дослідники обмірковували плани космічних кораблів, здатних знищувати інопланетян вже сьогодні? Агентство перспективних оборонних дослідницьких проектів Пентагону (DARPA), наприклад, славиться своїми розробками у сфері секретної зброї.

У відкриту мову не говориться, що в даний час знаходиться в розробці, але деякі чутки можуть бути правдою. Поки ж Пентагон збирає сили, посадковий модуль НАСА InSight Mars "помирає" на Червоній планеті

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В даний час DARPA розробляє систему рідинного лазера HELLADS
В даний час DARPA розробляє систему рідинного лазера HELLADS

Але якщо інопланетяни колись нападуть на нас, який шанс, що світові збройні сили мають щось таємне в рукаві, щоб врятувати нас? Одним із прикладів є система захисту від високоенергетичного рідинного лазера, або HELLADS. В даний час DARPA розробляє цю систему .

У ній будуть використовуватися високоенергетичні лазери, здатні націлюватися, відстежувати і зрештою знищувати цілі. В даний час лазери, що розробляються, занадто важкі для установки на літаку, але в майбутньому планується мініатюризація 150-кіловатного варіанту.

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Можна тільки здогадуватися, чи матиме така зброя будь-яку користь проти інопланетних кораблів. Але у DARPA також можуть бути розробки для надшвидкісних та маневрених літаків. Наприклад, Falcon HTV-2, це експериментальний гіперзвуковий безпілотний ракетний літальний апарат.

Falcon HTV-2, гіперзвуковий безпілотний ракетник, теоретично міг би зупинити інопланетян
Falcon HTV-2, гіперзвуковий безпілотний ракетник, теоретично міг би зупинити інопланетян

За даними DARPA, цей корабель зможе розвивати швидкість до 20 мах і, мабуть, в п першу чергу призначений для розвідки . З деякими додатковими розробками, можливо, можна буде фактично озброїти такий автомобіль і обрушити його на інопланетні сили, які нічого не підозрюють.

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Інша потенційна експериментальна зброя включає магніто-гідродинамічні вибухові боєприпаси. Ці снаряди, для стислості звані MAHEM, використовують "магнітогідродинамічно сформовані металеві струмені, керовані генератором стиснутого магнітного потоку (CMFG)".

Хоча додаткової технічної інформації про наземні об'єкти мало (зі зрозумілих причин), схоже, що ця зброя працює, використовуючи магнітне поле, щоб заштовхнути розплавлений метал у ціль. Знову ж таки, бог знає, чи нанесе це який-небудь реальні збитки інопланетянину або інопланетного корабля.

Також ми писали, що у Конгресі США вперше за 50 років показали відео з НЛО.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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