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Найбільша угода в історії відеоігор: Microsoft купує творця Warcraft та Diablo

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 11:29
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Компанія Microsoft оголосила про покупку видавця відеоігор Activision Blizzard за 68,7 млрд доларів, по 95 доларів за акцію
Microsoft купив найвідоміші відеоігри світу
Microsoft купив найвідоміші відеоігри світу / Фото: Microsoft

На тлі цієї новини акції Activision Blizzard подорожчали до $65,39 за штуку. Microsoft планує додати ігри компанії в Xbox Game Pass після того, як угоду буде закрито.

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Чинний глава Activision Blizzard Боббі Котик при цьому залишиться генеральним директором компанії, пише Microsoft .

Після закриття угоди Microsoft стане третьою за величиною ігровою компанією у світі за виручкою – після Tencent та Sony.

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Придбання включає культові франшизи від студій Activision, Blizzard і King, такі як Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty і Candy Crush.

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Крім того, Microsoft тепер проводитиме і глобальні кіберспортивні заходи через Major League Gaming.

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Це придбання, на думку компанії, прискорить зростання ігрового бізнесу Microsoft на мобільних пристроях, ПК, консолях та у хмарі та надасть будівельні блоки для метавсесвіту.

Activision Blizzard – найбільший видавець ігрового та інтерактивного розважального контенту.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що випуск другої частини легендарного українського S.T.A.L.K.E.R відклали.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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