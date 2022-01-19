Крупнейшая сделка в истории видеоигр: Microsoft покупает создателя Warcraft и Diablo

Компания Microsoft объявила о покупке издателя видеоигр Activision Blizzard за 68,7 млрд долларов, по 95 долларов за акцию

Microsoft купил известнейшие видеоигры мира / Фото: Microsoft

На фоне этой новости акции Activision Blizzard подорожали до 65,39 долларов за штуку. Microsoft планирует добавить игры компании в Xbox Game Pass после того, как сделка будет закрыта.

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Действующий глава Activision Blizzard Бобби Котик при этом останется генеральным директором компании, пишет Microsoft.

После закрытия сделки Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке – после Tencent и Sony.

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Приобретение включает в себя культовые франшизы от студий Activision, Blizzard и King, такие как Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty и Candy Crush.

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Кроме того, Microsoft теперь будет проводить и глобальные киберспортивные мероприятия через Major League Gaming.

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Это приобретение, по мнению компании, ускорит рост игрового бизнеса Microsoft на мобильных устройствах, ПК, консолях и в облаке и предоставит строительные блоки для метавселенной.

Activision Blizzard – крупнейший издатель игрового и интерактивного развлекательного контента.

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Напомним, ранее мы писали о том, что выпуск второй части легендарного украинского S.T.A.L.K.E.R отложили.