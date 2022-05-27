Кінець світу не за горами: Ілон Маск назвав причину і нагадав про важливість колонізації Марса

Генеральний директор Tesla та SpaceX і раніше не визнавав проблему перенаселеності, а зараз назвав падіння народжуваності неминучим крахом світового населення

Ілон Маск назвав причину карах цивілізації і нагадав про важливість колонізації Марса / Фото: Reuters,

Мільярдер Ілон Маск попередив, що падіння рівня народжуваності у багатьох країнах світу є серйозною глобальною загрозою. Нині найбагатша людина у світі Маск зазначає, що "колапс населення" стане найбільшою проблемою, з якою зіткнеться світ вже за 20 років.

Також ми писали, що NASA заявили, що надсилають людей на Марс. Упродовж тисячоліть людське населення загалом продовжувало зростати, а рівень народжуваності збільшувався експоненційно після промислової революції 1800-х років.

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Маск зазначив, що "колапс населення" стане найбільшою проблемою, з якою зіткнеться світ уже через 20 років.

Але останні тенденції показали, що народжуваність у багатьох країнах почала сповільнюватися а в деяких випадках навіть відновлюватися. Найяскравішим прикладом цієї тенденції є Японія, де за останній рік чисельність населення скоротилася на 644 000 осіб трохи більше 125,5 мільйона людей.

Якщо припустити, що з ШІ (штучним інтелектом) все гаразд, якщо припустити, що ШІ має сприятливе майбутнє, я думаю, що найбільша проблема, з якою світ зіткнеться через 20 років — це колапс населення, — зауважив Ілон Маск.

Маск раніше критикував побоювання щодо зміни клімату та перенаселення, стверджуючи, що "довкілля буде в нормі", навіть якщо людське населення "подвоїться". Занепокоєння Маска зниженням народжуваності, можливо, безпосередньо пов'язане з його заявою про те, що Марс потребує людей. Адже мільярдер націлений на колонізацію червоної планети.

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Також ми писали, що у США хочуть вирощувати штучне м'ясо у біореакторах.