Конец света не за горами: Илон Маск назвал причину и напомнил про важность колонизации Марса

Генеральный директор Tesla и SpaceX и раньше не признавал проблему перенаселенности, а сейчас назвал падение рождаемости неизбежным крахом мирового населения

Илон Маск назвал причину карах цивилизации и напомнил про важность колонизации Марса / Фото: Reuters, istockphoto.com

Миллиардер Илон Маск предупредил, что падение уровня рождаемости во многих странах мира представляет собой серьезную глобальную угрозу. В настоящее время самый богатый человек в мире Маск отметил, что "коллапс населения" станет самой большой проблемой, с которой столкнется мир уже через 20 лет.

Также мы писали, что NASA заявили, что отправляют людей на Марс. На протяжении тысячелетий человеческое население в целом продолжало расти, а уровень рождаемости увеличивался экспоненциально после промышленной революции 1800-х годов.

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Маск отметил, что "коллапс населения" станет самой большой проблемой, с которой столкнется мир уже через 20 лет / Фото: REUTERS

Но последние тенденции показали, что рождаемость во многих странах начала замедляться, а в некоторых случаях даже не восстанавливаться. Ярчайшим примером этой тенденции является Япония, где за последний год численность населения сократилась на 644 000 человек до чуть более 125,5 миллиона человек.

Если предположить, что с ИИ (искусственным интеллектом) все в порядке, если предположить, что у ИИ есть благоприятное будущее, я думаю, что самая большая проблема, с которой мир столкнется через 20 лет – это коллапс населения, – завил Илон Маск.

Маск ранее критиковал опасения по поводу изменения климата и перенаселения, утверждая, что "окружающая среда будет в порядке", даже если человеческое население "удвоится". Обеспокоенность Маска снижением рождаемости, возможно, напрямую связано с его заявлением о том, что Марс нуждается в людях. Ведь миллиардер нацелен на колонизацию красной планеты.

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