Політ довжиною майже 2 роки – NASA заявили, що відправляють людей на Марс

NASA представило концепцію першої пілотованої місії на Марс: чотирьох астронавтів відправлять до кінця 2030 року, двоє з яких зійдуть на червону планету

NASA заявило, що відправляє людей на Марс вже наприкінці 2030-х років / Фото: NASA,

Агентство NASA оприлюднило основні цілі 30-денної місії на поверхню Марса за участю двох астронавітів. І попросило громадськість висловити свою думку, тобто оцінити, як іде їхній процес планування.

Також ми писали, звідки на Марсі "собачі двері" – марсохід Curiosity розвінчав інтернет-сенсацію про інопланетян. Так, НАСА планує відправити астронавтів на Марс до кінця 2030-х або на початку 2040-х років. Втілити це бачення у реальність буде непросто.

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Навіть якщо припустити, що фінансування і технології вступлять у гру в потрібний час, час польоту туди і назад все одно становитиме близько 500 днів , враховуючи відстань між Землею та Марсом.

Гравітація або її відсутність також буде проблемою, оскільки космічні кораблі нинішнього покоління зовсім не схожі на ті, що можна побачити у таких фільмах як "Марсіанін". Астронавти прибудуть на Червону планету після кількох місяців перебування в умовах мікрогравітації і вони мають пройти значний шлях до одужання.

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Щоб зуміти працювати в умовах часткової гравітації Марса, що становить приблизно одну третину від земної. НАСА передбачає, що одним із способів вирішення цієї проблеми може бути розміщення екіпажів у герметичному всюдиході під час їхньої місії.

Астронавти прибудуть на Червону планету після кількох місяців перебування в умовах мікрогравітації / Фото: NASA

План місії знаходиться на ранній стадії та може значно змінитися. Але поки що НАСА передбачає використовувати космічний корабель, схожий на місце існування, для доставки членів екіпажу на Червону планету з використанням гібридного ракетного ступеня (що приводиться в дію як хімічним, так і електричним двигуном). Чотири людини здійснять довгу подорож, двоє з яких зрештою зійдуть на поверхню.

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