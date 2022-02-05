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СЕГОДНЯ Техно

Украинцы верят, что вскоре человечество колонизирует другую планету

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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5 февраля, 19:53
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Миллиардер Илон Маск мечтает о колонизации Марса и планирует отправить первых людей на Красную планету уже в течение 10 лет. Что об этом думают украинцы?
Украинцы верят, что вскоре человечество колонизирует другую планету
Украинцы верят, что вскоре человечество колонизирует другую планету / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Полеты на другие планеты или даже галактики мы видели только в фантастических фильмах. Но украинцы уверены, что ступить на Марс мы сможем уже к концу текущего столетия.

Читайте также: Марс как новая Земля: почему Илон Маск хочет его колонизировать и что ему мешает

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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Gradus, который был сделан для "Сегодня".

31% респондентов ожидают, что люди впервые покинут Землю для колонизации другой планеты в текущем столетии, и еще 24% считают, что этого никогда не произойдет.

Интересно, что наибольшую уверенность высказали жители центральных областей Украины. Что-то знают?

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Кстати, чем моложе был респондент, тем больше он верил в то, что человечество переберется на другую планету.

Кто будет колонизировать Марс

Даже если Маску все удастся создать космический корабль, способный отправить людей на другую планету, нужно еще найти желающих бросить все ради мечты миллиардера.

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Илон Маск предлагает перебраться на другую планету
Илон Маск предлагает перебраться на другую планету / Фото: REUTERS

Согласно опросу, 21% жителей Украины готовы покинуть Землю ради колонизации другой планеты. Тяга к приключениям больше выделяется у молодого поколения и мужчин. Кстати, ранее Илон Маск наехал на ООН из-за рождаемости – ему нужны колонизаторы.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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