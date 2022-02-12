Китай встановив рекорд швидкості передачі даних: терабайт за секунду

Китайські дослідники, що працюють над технологією 6G, заявили, що вони встановили новий рекорд швидкості потокової передачі даних, використовуючи нову технологію

Китайці розігнали 6G інтернет до рекордної швидкості / Фото: REUTERS

Дослідники відправили 1 терабайт даних на відстань більше 1 км всього за 1 секунду, використовуючи вихрові міліметрові хвилі – надзвичайно високочастотні радіохвилі з обертанням, що швидко змінюється.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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Група вчених заявила, що експериментальна лінія бездротового зв'язку, встановлена на території зимових Олімпійських ігор у Пекіні, може одночасно транслювати понад 10 тисяч прямих відеопотоків високої чіткості.

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Основною перешкодою для цього процесу є те, що розмір обертових хвиль збільшується з відстанню, що ускладнює високошвидкісну передачу даних.

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Зазначимо, що в Україні поки що не запустили навіть 5G, а нещодавно Міжнародні авіакомпанії відмовлялися літати до США через вишки 5G.