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Китай встановив рекорд швидкості передачі даних: терабайт за секунду

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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12 лютого, 19:19
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Китайські дослідники, що працюють над технологією 6G, заявили, що вони встановили новий рекорд швидкості потокової передачі даних, використовуючи нову технологію
Китайці розігнали 6G інтернет до рекордної швидкості
Китайці розігнали 6G інтернет до рекордної швидкості / Фото: REUTERS

Дослідники відправили 1 терабайт даних на відстань більше 1 км всього за 1 секунду, використовуючи вихрові міліметрові хвилі – надзвичайно високочастотні радіохвилі з обертанням, що швидко змінюється.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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Група вчених заявила, що експериментальна лінія бездротового зв'язку, встановлена на території зимових Олімпійських ігор у Пекіні, може одночасно транслювати понад 10 тисяч прямих відеопотоків високої чіткості.

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Основною перешкодою для цього процесу є те, що розмір обертових хвиль збільшується з відстанню, що ускладнює високошвидкісну передачу даних.

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Зазначимо, що в Україні поки що не запустили навіть 5G, а нещодавно Міжнародні авіакомпанії відмовлялися літати до США через вишки 5G.

Олександр Трикіша
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