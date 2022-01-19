Міжнародні авіакомпанії відмовляються літати до США: що відбувається

Великі авіакомпанії оголосили про відміну деяких рейсів у США через розгортання цього тижня вишок 5G. Вони побоюються, що це може завадити роботі електроніки в літаках

Польоти Boeing 777 відмінили через вишки 5G / Фото: REUTERS

Раніше оператори авіакомпаній у США попередили, що розгортання 5G може призвести до катастрофічних порушень їх розклад польотів.

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За даними Федерального управління цивільної авіації, стурбованість викликає те, що сигнали 5G C-діапазону можуть заважати роботі радіолокаційних висотомірів, які використовуються в деяких літаках.

5G може вплинути на електроніку літаків. Фото: Reuters

Найбільша загроза нависла над Boeing 777. Тому виробник оголосив про обмеження на польоти для всіх авіакомпаній, що експлуатують літаки Boeing 777, пише theverge.com.

У середу ANA та Japan Airlines, керуючись підтвердженням від Федерального управління цивільної авіації про те, що проблем з експлуатацією Boeing 777 більше немає, оголосили про відновлення польотів. А Emirates та Air India своє рішення не змінили.

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Також скасувати деякі рейси довелося дрібнішим авіакомпаніям.

Раніше ми писали про те, що швидкість 5G у світі значно впала за рік, а також згадали, у яких містах світу залишився найшвидший інтернет.