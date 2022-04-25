Китай разработает космическое оружие для уничтожения опасных астероидов

Испытать новое оружие Китай намерен уже в 2026 году

Китайцы разработают оружие против астероидов / Фото: Pixabay

В ноябре прошлого года NASA запустило космический корабль прямиком в астероид, а теперь похожие технологии будет разрабатывать Китай.

Китай объявил о разработке плана планетарной обороны и проведении технических исследований в области разработки систем для противодействия угрозам, исходящим от астероидов, сообщает spacenews.com.

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После разработки системы и специального программного обеспечения китайцы намерены найти в космосе потенциально опасный астероид и попытаться изменить его траекторию. Миссия запланирована на 2026 год.

Опасные астероиды будут сбивать космическим оружием / Фото: Pixabay

По словам представителя китайского космического агентства, система поможет справиться с угрозой для человечества от объектов, сближающихся с Землей, и в будущем внесет новый вклад в развитие Китая.

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В последнее время количество астероидов, пролетающих мимо Земли, просто зашкаливает. Один из них ученые заметили всего за несколько часов до столкновения. А другой мог бы уничтожить целый город.