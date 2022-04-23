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Кібератака на Великдень: як не стати жертвою хакерів

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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23 квітня, 16:35
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Традиційні святкові листівки можуть стати небезпечним вірусом
Замість вітальної листівки вам може прийти вірус
Замість вітальної листівки вам може прийти вірус / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Держспецзв'язку попередила, що Росія може здійснити кібератаку на Великдень, коли багато українців, не маючи можливості побачитися з рідними наживо, вітатимуть один одного через різні месенджери.

Читайте також: Як безпечно використовувати смартфон в окупації: 9 порад

Як не стати жертвою кіберзловмисників

  • Не переходьте за посиланнями, отриманими від незнайомців. Не відкривайте вкладені файли, надіслані у повідомленнях із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні листівки чи святкове відео.
  • З обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, відправлених від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненароком поширюють шкідливі посилання або вкладення. Або ж їх обліковий запис може бути зламаний кіберзловмисниками.
  • Самі не розповсюджуйте сумнівну інформацію, одержану з невідомих джерел.
  • Слідкуйте, щоб ваші облікові записи в соцмережах були максимально захищені. Встановіть двоетапну перевірку під час входу. Це убезпечить вас від спроби злому.
  • З обережністю ставтеся до розсилок із обіцянками грошових виплат або інший "допомоги до свят". Перевіряйте інформацію на офіційних джерелах.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

Заряджайте телефон за будь-якої можливості. Тримайте зарядженими пауербанки. Увімкніть режим жорсткої економії енергії або режим енергозбереження

Завантажте файли та сторінки, необхідні для виживання, у пам'ять смартфону. Видаліть із пам'яті смартфона весь контент, який може зашкодити вам при затриманні окупантами

Свої повідомлення про пересування або звірства окупантів відразу видаляйте з телефону. У разі небезпеки видаляйте відразу чат, а не окремі повідомлення. Використовуйте секретні чати

Використовуйте вбудовані засоби блокування телефону для ускладнення доступу сторонніх даних - пароль графічний пароль, відбиток пальця

Встановіть програми Повітряна тривога, TacticMedAid та Перша допомога. Завантажте вміст із них для офлайн доступу

Не розповсюджуйте інформацію з неофіційних джерел навіть від людей, яким ви довіряєте

Отримуйте дані про місцезнаходження рідних або передавайте свої за допомогою програми StarFind (для абонентів Київстар)

Збережіть на смартфоні та у хмарі копії документів (свої та рідних) - паспорти, свідоцтва про народження, ІПН. Зберігайте їх у секретних папках та альбомах

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