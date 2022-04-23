Кибератака на Пасху: как не стать жертвой хакеров

Традиционные праздничные открытки могут оказаться опасным вирусом

Вместо поздравительной открытки вам может прийти вирус / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Госспецсвязи предупредила, что Россия может осуществить кибератаку на Пасху, когда многие украинцы, не имея возможности увидеться с родными вживую, будут поздравлять друг друга через различные мессенджеры.

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