Кентавр на Місяці: чому новий місяцехід R1 схожий на міфічну тварину

Розроблений фірмою GITAI місяцехід трохи схожий на робота-кентавра, такі асоціації у критиків. Машина більш успішно пересувається по ґрунту, аналогічному місячному

Японський місяцехід є чимось середнім між кентавром і роботом / Фото: interestingengineering,

Японська фірма GITAI розробила чотирилапого, схожого на кентавра, робота, що котиться: мета компанії в тому, щоб до середини 2020-х років доставити свою нову технологію на реальну поверхню Місяця.

Також раніше ми писали, що аерокомпанія Airbus планує будувати супутники у космосі із космічного сміття. Робот-кентавр призначений для переміщення поверхнею Місяця. Кентавр, якщо ви не в курсі, – це давньогрецька міфологічна істота з тілом коня та людським тулубом.

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У робота-кентавра є дві руки, схожі на пазурі, живіт, схожий на павука і дві опуклі камери замість очей. ця машина не схожа на жодний інший місячний зонд , який ви коли-небудь бачили. Робот, що отримав назву R1, був створений та виготовлений компанією GITAI у співпраці з JAXA (японським космічним агентством).

Під час недавнього випробування робот успішно пересувався нерівною місцевістю на своїх чотирьох колесах на об'єкті JAXA, який імітував місячний ґрунт. Машині також вдалося розпакувати ряд деталей руками, схожими на затискачі, та зібрати основу для сонячної панелі.

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Під час недавнього випробування робот успішно пересувався нерівною місцевістю на своїх чотирьох колесах / Фото: interestingengineering

Робот компанії GITAI є частиною гонки щодо створення нових способів діяльності в космосі, таких як видобуток корисних копалин чи виробництво. Крім Японії, ряд американських фірм також розробляють роботів, всюдиходи та місячні посадкові модулі в рамках підготовки до майбутніх експедицій.

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