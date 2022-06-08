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Супутники зі сміття та 3D-принтер на орбіті: що ще потрібно для будівництва космічного заводу від Airbus

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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8 червня, 19:00
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Аерокомпанія Airbus планує будувати супутники у космосі з космічного сміття, для цього корпорація збудує там завод. А першим "на розвідку" летить 3D-принтер
Для будівництва космічного заводу з виробництва супутників від Airbus у невагомості знадобиться 3D принтер
Для будівництва космічного заводу з виробництва супутників від Airbus у невагомості знадобиться 3D принтер / Фото: Колаж: Сьогодні,

Європейська аерокосмічна компанія Airbus надішле 3D-принтер для обробки металу на Міжнародну космічну станцію наступного, 2023 року. Це буде першим кроком у планах Airbus у напрямку створення заводу з виробництва орбітальних супутників.

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Також раніше ми писали, що Apple представила "фішки" нової iOS 16. Принтер під назвою Metal3D може працювати з металами, які плавляться при температурі до 2100 градусів за Фаренгейтом (1200 градусів за Цельсієм). Це буде перший металевий 3D-принтер на космічній станції, йдеться у заяві Airbus, що дозволить астронавтам друкувати такі деталі, як радіаційні екрани та різні інструменти.

Виготовити радіаційні екрани та різні інструменти за допомогою космічного заводу тепер зможуть прямо в невагомості
Виготовити радіаційні екрани та різні інструменти за допомогою космічного заводу тепер зможуть прямо в невагомості

Раніше американська компанія Made In Space, нині дочірня компанія Redwire, відправляла на космічну станцію кілька 3D-принтерів, але жоден із них не може друкувати металом. Тепер, крім друку металевих виробів, майбутні версії 3D-принтера зможуть створювати об'єкти з використанням місячного ґрунту, а також переробляти деталі старих супутників.

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Рішення Airbus полягає в тому, щоб запускати комплекти деталей, які збиратимуться у космосі за допомогою роботів-маніпуляторів із нашого космічного заводу, – йдеться у заяві компанії.

Роботи-маніпулятори зможуть побудувати один одного на орбіті, але їх також можна використовувати для ремонту та дозаправки космічних кораблів. Компанія також заявила, що сподівається виробляти цілі супутники у космосі у найближчі три-чотири роки.

Також ми писали, що Найбільша у світі парова електростанція з'явиться на Середньому Сході.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

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Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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