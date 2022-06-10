Кентавр на Луне: почему новый луноход R1 похож на мифическое животное

Разработанный фирмой GITAI луноход немного похож на робота-кентавра, такие ассоциации у критиков. Машина более успешно передвигается по грунту, аналогичному лунному

Японский луноход представляет собой нечто среднее между кентавром и роботом / Фото: interestingengineering, freepik.com

Японская фирма GITAI разработала четвероногого, похожего на кентавра, катящегося робота: цель компании в том, чтобы к середине 2020-х годов доставить свою новую технологию на реальную поверхность Луны.

Также ранее мы писали, что аэрокомпания Airbus планирует строить спутники в космосе из космического мусора. Робот-кентавр предназначен для перемещения по поверхности Луны. Кентавр, если вы не в курсе, — это древнегреческое мифологическое существо с телом лошади и человеческим туловищем.

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У робота-кентавра есть две руки, похожие на когти, живот, похожий на паука и две выпуклые камеры вместо глаз: эта машина не похожа ни на один другой лунный зонд, который вы когда-либо видели. Робот, получивший название R1, был создан и изготовлен компанией GITAI в сотрудничестве с JAXA (японским космическим агентством).

Во время недавнего испытания робот успешно передвигался по неровной местности на своих четырех колесах на объекте JAXA, который имитировал лунный грунт. Машине также удалось распаковать ряд деталей руками, похожими на зажимы, и собрать основу для солнечной панели.

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Во время недавнего испытания робот успешно передвигался по неровной местности на своих четырех колесах / Фото: interestingengineering

Робот компании GITAI является частью гонки по созданию новых способов деятельности в космосе, таких как добыча полезных ископаемых или производство. Помимо Японии, ряд американских фирм также разрабатывают роботов, вездеходы и лунные посадочные модули в рамках подготовки к будущим экспедициям.

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