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Росія захопила Запорізьку АЕС: чому не варто боятися повторення Чорнобиля

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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5 березня, 14:37
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Загроза аварії на Запорізькій АЕС змусила нервувати весь світ. Закордонні ЗМІ спробували розібратися, чи є можливість повторення Чорнобильської трагедії
У Запоріжжі трагедія Чорнобиля не повториться
У Запоріжжі трагедія Чорнобиля не повториться / Фото: Wikipedia, Колаж: Сьогодні

Російські загарбники захопили АЕС. Вони намагатимуться замінувати атомну електростанцію та шантажуватимуть усю Європу.

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Проте влаштувати нову техногенну катастрофу їм навряд чи вдасться. Принаймні так стверджує sciencetimes.com.

Чому можна не боятися повторення Чорнобиля

  • Основна відмінність між Запорізькою та Чорнобильською АЕС полягає в тому, що у першої є заходи безпеки, яких не було на Чорнобильській. Електростанція у Запоріжжі була створена на початку 1980-х років, приблизно через 10 років після початку розробки Чорнобиля.

  • На ЧАЕС були реактори з графітовим сповільнювачем, а в Запоріжжі використовуються реактори з водою під тиском (ВВЕР) із захисними спорудами для запобігання витоку радіоактивних речовин, що загалом безпечніше.

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  • У Запоріжжі немає графіту, тому у разі аварії викид радіації буде не таким масштабним і набагато локалізованішим.

  • Для запобігання розплавлення активної зони використовуються системи аварійного охолодження активної зони та численні системи упорскування. Реактори додатково захищені товстими металевими та цементними кожухами, які розраховані на те, щоб витримати падіння літака.

Чому ризик аварії зберігається

  • Імовірність ядерної аварії була б вищою, якби окупанти вивели з ладу резервні дизель-генератори станції. Трагедія на японській Фукусімі сталася через те, що в результаті цунамі у 2011 році було відключено резервне електропостачання. До речі, нещодавно робот знайшов під Фукусімою розплавлене ядерне паливо.

  • За словами Робіна Граймса, професора фізики матеріалів Імперського коледжу Лондона, пряме попадання снаряда в корпус реактора все ще може бути смертельним.
  • Пробивання здвоєних корпусів запорізьких реакторів не призведе до вибуху, як у Чорнобилі. Проте він стверджує, що це все одно звільнить багато токсичного матеріалу.

Сподіватимемося, що закордонні експерти не помиляються у своїх прогнозах і чекаємо, коли Україна поверне контроль над Запорізькою АЕС.

Олександр Трикіша
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