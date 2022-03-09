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Как слезть с газовой иглы России: Илон Маск дал "ядерный совет"

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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9 марта, 10:37
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Американский миллиардер Илон Маск призвал запустить в Европе все существующие АЭС, чтобы избавить континент от энергозависимости от России
Маск предлагает возродить атомную энергетику в Европе
Маск предлагает возродить атомную энергетику в Европе / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Мировые страны вводят санкции против России из-за вторжения в Украину. Но главным препятствием является зависимость Европы от российского газа. Ранее мы писали, что США запретили импорт нефти и газа из России.

Читайте также: Россия захватила Запорожскую АЭС: почему не стоит бояться повторения Чернобыля

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Маск предлагает перезапустить все бездействующие атомные электростанции в Европе.

"Надеюсь, теперь совершенно очевидно, что Европе следует перезапустить бездействующие атомные электростанции и увеличить мощность существующих. Это критично для национальной и международной безопасности", – написал Маск в Twitter.

Илон Маск
Илон Маск / Фото: Reuters

Гендиректор SpaceX считает, что риски от работы АЭС не настолько высоки, как кажется и готов посетить любое "опасное" место.

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"Для тех, кто ошибочно думает, что это радиационный риск, выберите наихудшее с этой точки зрения место. Я поеду туда, буду есть местную еду и смотреть телевизор

Я сделал это в Японии много лет назад, вскоре после Фукусимы. Радиационный риск намного-намного ниже, чем думает большинство людей", – добавил Маск.

Для примера, только на территории Германии находится 25 АЭС, но действующих из них только три.

Ранее Маск поддержал Украину и предоставил нашей стране доступ к Starlink. Но американец предупредил, что его интернет может стать целью оккупантов.

Александр Трикиша
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