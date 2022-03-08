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Хакери попрацювали: росіянам на держсайтах показують цікаву картинку

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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8 березня, 20:44
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Українські хакери продовжують кібервійну проти Росії. Цього разу постраждали державні сайти. Так тримати!
Хакери зламали держсайти РФ
Хакери зламали держсайти РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери не тільки зламали сайти, але й зробили так, щоб замість головної сторінки росіянам показувалася промовиста картинка. "Чому?" – запитує автор колажу.

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На верхній частині знімка юрба росіян тікає від одного омонівця. А на нижній українець голіруч зупиняє танк.

"Наші колеги класно попрацювали, сайти ФСІН, Мінкульту, Міненерго, Росатома та ще низки інституцій зараз виглядають так!" – написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Нагадаємо, що сьогодні раніше українські хакери атакували сервіси "Російських залізниць". У відповідь РЗ обмежили пасажирам доступ до мереж WI-FI у поїздах.

Раніше ми писали, що група хакерів оголосила Росії війну після вторгнення армії Путіна в Україну. Протягом тижня хакери успішно зламували урядові сайти і навіть дійшли до Роскосмосу, відключивши доступ до супутників-шпигунів, хоч відомство це й заперечувало.

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