Как помочь украинской армии, имея только смартфон: инструкция для кибервойск

Оборонять Украину можно не только с автоматом в руках. В современном мире не менее опасным оружием может стать смартфон или ноутбук.
Читайте также: Как улучшить качество связи на телефоне в горячих точках
Что для этого нужно
- Вступить в группу IT-армии в Telegram
- Сообщать о передвижении русских войск, диверсантов в чат-боте STOP Russian War
- Сообщать о дезинформаторах и раскрывателях местоположений украинских войск в чат-боте StopRussia
- Сообщать о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали в чат-боте Ukraine avanger bot
- Блокировать дезинформацию c помощью канала StopRussiaChannel
- Передавать зафиксированные военные преступления кафиров для использования в Международном уголовном суде в Гааге в чат-бот TRIBUNAL.UA
- Рассылать россиянам данные с сайта Оккупант, предоставляющего информацию о военнопленных врагах и из Telegram канала Ищи своих
Как мы писали ранее, украинские хакеры плодотворно сражаются с врагом в Сети. Ежедневно они взламывают ряд российских сайтов, парализуя работу различных сервисов.