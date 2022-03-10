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Как помочь украинской армии, имея только смартфон: инструкция для кибервойск

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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10 марта, 12:33
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Украина уже 14 дней отбивает атаки российской армии. Пока наши солдаты дают отпор оккупанту на полях боя, вы можете помочь в защите родины, не выходя из дома
Помогать украинской армии можно даже без оружия
Помогать украинской армии можно даже без оружия / Фото: Коллаж: Сегодня

Оборонять Украину можно не только с автоматом в руках. В современном мире не менее опасным оружием может стать смартфон или ноутбук.

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Что для этого нужно

  • Вступить в группу IT-армии в Telegram
  • Сообщать о передвижении русских войск, диверсантов в чат-боте STOP Russian War
  • Сообщать о дезинформаторах и раскрывателях местоположений украинских войск в чат-боте StopRussia
  • Сообщать о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали в чат-боте Ukraine avanger bot
  • Блокировать дезинформацию c помощью канала StopRussiaChannel
  • Передавать зафиксированные военные преступления кафиров для использования в Международном уголовном суде в Гааге в чат-бот TRIBUNAL.UA
  • Рассылать россиянам данные с сайта Оккупант, предоставляющего информацию о военнопленных врагах и из Telegram канала Ищи своих

Как мы писали ранее, украинские хакеры плодотворно сражаются с врагом в Сети. Ежедневно они взламывают ряд российских сайтов, парализуя работу различных сервисов.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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Позывной – “Художник”. Артем Азаров – художник из Харькова, ушедший добровольцем в первые дни войны. Прикрывая побратимов при выполнении боевого задания в родном городе, погиб от минометных обстрелов. После войны будет создана выставка его работ – как память героического поступка.

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