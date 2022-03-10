Как помочь украинской армии, имея только смартфон: инструкция для кибервойск

Украина уже 14 дней отбивает атаки российской армии. Пока наши солдаты дают отпор оккупанту на полях боя, вы можете помочь в защите родины, не выходя из дома

Помогать украинской армии можно даже без оружия / Фото: Коллаж: Сегодня

Оборонять Украину можно не только с автоматом в руках. В современном мире не менее опасным оружием может стать смартфон или ноутбук.

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Что для этого нужно

Вступить в группу IT-армии в Telegram

Сообщать о передвижении русских войск, диверсантов в чат-боте STOP Russian War

Сообщать о дезинформаторах и раскрывателях местоположений украинских войск в чат-боте StopRussia

Сообщать о мародерах и снарядах, которые не сдетонировали в чат-боте Ukraine avanger bot

Блокировать дезинформацию c помощью канала StopRussiaChannel

Передавать зафиксированные военные преступления кафиров для использования в Международном уголовном суде в Гааге в чат-бот TRIBUNAL.UA

Рассылать россиянам данные с сайта Оккупант, предоставляющего информацию о военнопленных врагах и из Telegram канала Ищи своих

Как мы писали ранее, украинские хакеры плодотворно сражаются с врагом в Сети. Ежедневно они взламывают ряд российских сайтов, парализуя работу различных сервисов.