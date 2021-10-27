Instagram открыл для всех пользователей функцию, доступную ранее только избранным

Instagram объявил, что стикеры со ссылками теперь доступны всем, кто пользуется функцией Stories. Ранее эта функция была доступна только ограниченному количеству пользователей

Instagram открывает возможность делиться ссылками в "сторис"

Эта функция позволяет прикрепить веб-ссылку в свой пост в Stories – это может быть ссылка на товар, реклама сайта или полезная информация в дополнение к фото или видео. Ранее мы писали, что Instagram будет предупреждать о сбоях в соцсети.

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Ранее добавлять линки могли только влиятельные компании и пользователи с определенным количеством подписчиков. Сейчас же зарабатывать на рекламе смогут даже начинающие блогеры, пишет techradar.com.

Как пользоваться функцией: