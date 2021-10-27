Instagram открыл для всех пользователей функцию, доступную ранее только избранным

Эта функция позволяет прикрепить веб-ссылку в свой пост в Stories – это может быть ссылка на товар, реклама сайта или полезная информация в дополнение к фото или видео. Ранее мы писали, что Instagram будет предупреждать о сбоях в соцсети.
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Ранее добавлять линки могли только влиятельные компании и пользователи с определенным количеством подписчиков. Сейчас же зарабатывать на рекламе смогут даже начинающие блогеры, пишет techradar.com.
Как пользоваться функцией:
- Запустите приложение Instagram
- Начните новый Stories и запишите любой контент, который вы хотите продемонстрировать
- Коснитесь значка стикера вверху экрана
- Коснитесь стикера "Ссылка"
- Введите адрес, на который вы хотите создать ссылку, и нажмите "Готово"
- Измените положение, цвет и настройте наклейку на свой вкус
- Опубликуйте свой Stories