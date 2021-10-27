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Instagram открыл для всех пользователей функцию, доступную ранее только избранным

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
27 октября, 21:48
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Instagram объявил, что стикеры со ссылками теперь доступны всем, кто пользуется функцией Stories. Ранее эта функция была доступна только ограниченному количеству пользователей
Instagram открывает возможность делиться ссылками в "сторис"
Instagram открывает возможность делиться ссылками в "сторис"

Эта функция позволяет прикрепить веб-ссылку в свой пост в Stories – это может быть ссылка на товар, реклама сайта или полезная информация в дополнение к фото или видео. Ранее мы писали, что Instagram будет предупреждать о сбоях в соцсети.

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Ранее добавлять линки могли только влиятельные компании и пользователи с определенным количеством подписчиков. Сейчас же зарабатывать на рекламе смогут даже начинающие блогеры, пишет techradar.com.

Как пользоваться функцией:

  • Запустите приложение Instagram
  • Начните новый Stories и запишите любой контент, который вы хотите продемонстрировать
  • Коснитесь значка стикера вверху экрана
  • Коснитесь стикера "Ссылка"
  • Введите адрес, на который вы хотите создать ссылку, и нажмите "Готово"
  • Измените положение, цвет и настройте наклейку на свой вкус
  • Опубликуйте свой Stories

соцсетиInstagram
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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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