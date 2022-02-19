Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Евакуація з "Л/ДНР" 🔴 Загострення в ООС Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🎤 Хто поїде на Євробачення?
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Імпланти Ілона Маска зможуть замінити наркотики та вібратори

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 лютого, 17:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Імпланти Neuralink Ілона Маска можна буде використовувати для прямої стимуляції центрів задоволення мозку
Чіпи Ілона Маска можна буде використовувати для задоволення
Чіпи Ілона Маска можна буде використовувати для задоволення / Фото: Getty Images, REUTERS

Такі чіпи в майбутньому дозволять людям обходитися без наркотичних речовин або алкоголю, вважають учені.

Читайте також: Обганяють Ілона Маска: гаджет підняв на ноги паралізованих людей

Реклама

Наприклад, 2001 року доктор Стюарт Мелой розробив унікальну систему знеболювання, але під час експерименту випадково довів жінку до оргазму, пише Daily Star.

У процесі експерименту він підключив електроди пристрою до потрібного місця на її хребті.

Підприємець та розробник розумного вібратора Lioness Ліз Клінгер зазначає, що зараз складно отримати підтримку для пристрою, призначений для сексуального задоволення жінок.

Реклама

Справа в тому, що у охороні здоров'я все ще багато стигми, упереджень та нестачі ресурсів на тему жіночої сексуальності, наголосив він.

Фото Getty Images

Тим часом експерт із секс-технологій Бен Барнс упевнений, що мозковий чіп можна було б використати для посилення збудження та сексуальної реакції.

Сам Маск планує використовувати чіпи для того, щоб повертати до повноцінного життя людей, які страждають на тяжкі хвороби, наприклад, параліч.

Реклама

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександра Захарова Імпланти Ілона Маска зможуть замінити наркотики та вібратори Олександра Захарова · Редактор Техно Сьогодні
Олександр Трикіша Привітав по спортивному: як Абраменко пояснив нові обіймашки з росіянином Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Як українець отримав у космосі "свої" комети – історія дня за хвилину Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Історія нашої планети
Неймовірні кратери Землі
Дивитися всі
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Doodle Сьогодні
19 лютого Клим Чурюмов. Рівно 85 років тому цього дня народився український астроном – першовідкривач комет Чурюмова-Герасименко та Чурюмова-Солодовникова...
Історія дня - за хвилину
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Що думають користувачі
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39883.59

Binance Coin (BNB)

397.19

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

115.07

Theta (THETA)

3.18

Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти