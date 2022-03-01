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СЕГОДНЯ Техно

Илон Маск прислал Starlink в Украину: как подключиться и сколько стоит

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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1 марта, 11:58
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В Украине наконец-то заработал интернет от Илона Маска Starlink. Первая партия оборудования поступила в Украину вчера вечером. Как подключиться?
Starlink уже в Украине
Starlink уже в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Предоставить Украине доступ к интернету Маска призвал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Миллиардер не только ответил согласием, но и выслал нам необходимое оборудовании.

ЧТО ТАКОЕ STARLINK

Starlink – это глобальная спутниковая система, обеспечивающая высокоскоростным интернетом в тех местах, где доступ к Сети был недоступен.

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Работоспособность системы осуществляется за счет более полутора тысячи спутников, находящихся на орбите Земли. В начале февраля мощная геомагнитная буря вывела из строя 49 спутников. В целом же Маск планирует отправить на орбиту около 30 тысяч спутников.

КАК РАБОТАЕТ STARLINK

Для возможности использовать интернет от Маска необходимо приобрести специальный комплект, куда входит база, которую можно ставить на любу поверхность, а также все необходимое для подключения к интернету, включая Wi-Fi-роутер и кабели.

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Для лучшей работы системы желательно, чтобы небо было ясное, а сторонние предметы не заслоняли тарелку. Ее можно установить на землю, крышу дома или любым удобным для вас способом.

Затем нужно скачать специальное приложение на смартфон и завершить настройку системы.

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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К STARLINK

В мирное время для подключения к Starlink нужно было подать заявку на официальном сайте.

Стоимость подключения составляло 500 долларов, а ежемесячная абонентская плата составляет 99 долларов.

Некоторое врем назад сообщалось, что ждать поставку комплекта нужно чуть ли не полгода, но в Украину уже пришла партия техники.

Пока ни министерство цифровой трансформации, ни другие госорганы не объяснили, как же к системе подключиться простому украинцу. Впрочем, в Сети уже появляются отзывы о работоспособности Starlink в Украине.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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