І тут без України ніяк: у світі вигадали, з чого робити комп'ютерні чипи

Мед дозволяє досягти високої продуктивності чипів при мінімальному розмірі

Вчені навчилися робити суперчіпи з меду / Фото: Pixabay, REUTERS, Колаж: Сьогодні

Війна в Україні посилила світову проблему з дефіцитом чипів та напівпровідників, адже наша країна була одним із світових експортерів неону.

Тому світові уми почали шукати, чим у майбутньому можна буде замінити рідкісний хімічний елемент.

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І рішення виявилося несподіваним – на думку дослідників з Університету штату Вашингтон, майбутнє нейроморфних комп'ютерних чипів може полягати... у меді.

Інженери змогли створити функціонуючий мемрістор із меду. Мемрістор – це компонент, схожий на транзистор, і він здатний як обробляти, так і зберігати дані в пам'яті так, як це робить людський мозок.

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Вчені, які брали участь у дослідженні, стверджують, що ця технологія може прокласти шлях до стійких, біорозкладних та надзвичайно швидких обчислень.

Такі системи повинні бути набагато швидшими і менш енергоємними, ніж навіть найкращі комп'ютери сучасності.

Цільовий розмір повинен становити близько 1/1000 людського волосся, а це означає, що ці мемістори необхідно розробляти в наномасштабі. З цим чудово впорався мед, пише digitaltrends.com.

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Вчені порівняли зроблений з меду мемрістор з людським нейроном, заявивши, що він має дуже схожі функції, зберігаючи при цьому невеликий розмір.

Втім, і тут західним інженерам не обійтися без України, адже наша країна є другим експортером меду у світі.