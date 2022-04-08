И здесь без Украины никак: в мире придумали, из чего делать компьютерные чипы

Мед позволяет добиться высокой продуктивности чипов при минимальном размере

Ученые научились делать суперчипы из меда / Фото: Pixabay, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Война в Украине усугубила мировою проблему с дефицитом чипов и полупроводников, ведь наша страна была одним из мировых экспортеров неона.

Поэтому мировые умы начали искать, чем же в будущем можно будет заменить редкий химический элемент.

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И решение оказалось неожиданным – по мнению исследователей из Университета штата Вашингтон, будущее нейроморфных компьютерных чипов может заключаться в… меде.

Инженеры смогли создать функционирующий мемристор из меда. Мемристор – это компонент, похожий на транзистор, и он способен как обрабатывать, так и хранить данные в памяти так же, как это делает человеческий мозг.

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Ученые, участвовавшие в исследовании, утверждают, что эта технология может проложить путь к устойчивым, биоразлагаемым и чрезвычайно быстрым вычислениям.

Такие системы должны быть намного быстрее и менее энергоемкими, чем даже самые лучшие компьютеры современности.

Целевой размер должен составлять около 1/1000 человеческого волоса, а это означает, что эти мемристоры необходимо разрабатывать в наномасштабе. С этим отлично справился мед, сообщает digitaltrends.com.

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Ученые сравнили сделанный из меда мемристор с человеческим нейроном, заявив, что он имеет очень похожие функции, сохраняя при этом очень маленький размер.

Впрочем, и здесь западным инженерам не обойтись без Украины, ведь наша страна является вторым экспортером меда в мире.