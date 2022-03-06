Хакери зламали та злили базу даних "Газпрому"

Хакери Anonymous оголосили Росії війну після вторгнення армії Путіна в Україну. Хакери навіть вимагали від Путіна відставки.
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Протягом тижня хакери успішно зламували урядові сайти і навіть дійшли до Роскосмосу. відключивши доступ до супутників-шпигунів, хоча останній це заперечував.
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А тепер черга прийшла "головного надбання Росії" – енергетичного гіганта "Газпрому". Хакери стверджують, що всі дані злили у мережу, пише thecybersecuritytimes.com.
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