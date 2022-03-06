Хакери зламали та злили базу даних "Газпрому"

Хакерська група AgainstTheWest, пов'язана з Anonymous, стверджує, що зламала і злила базу даних "Газпрому". Витік даних включає деталі, пов'язані з компанією та проектами WellPro

Хакери стверджують, що зламали "Газпром" / Фото: Колаж: Сьогодні

Хакери Anonymous оголосили Росії війну після вторгнення армії Путіна в Україну. Хакери навіть вимагали від Путіна відставки.

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Протягом тижня хакери успішно зламували урядові сайти і навіть дійшли до Роскосмосу. відключивши доступ до супутників-шпигунів, хоча останній це заперечував.

А тепер черга прийшла "головного надбання Росії" – енергетичного гіганта "Газпрому". Хакери стверджують, що всі дані злили у мережу, пише thecybersecuritytimes.com.

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