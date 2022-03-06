Хакеры взломали и слили базу данных "Газпрома"

Хакерская группа AgainstTheWest, связанная с Anonymous, утверждает, что взломала и слила базу данных "Газпрома". Утечка данных включает детали, связанные с компанией и проектами WellPro

Хакеры утверждают, что взломали "Газпром" / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры Anonymous объявили России войну после вторжения армии Путина в Украину. Хакеры даже требовали от Путина ухода в отставку.

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На протяжении недели хакеры успешно взламывали правительственные сайты и даже дошли до Роскосмоса, отключив доступ к спутникам-шпионам, хотя последний это отрицал.

А теперь очередь пришла "главного достояния России" – энергетического гиганта "Газпром". Хакеры утверждают, что все данные слили в сеть, пишет thecybersecuritytimes.com.

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