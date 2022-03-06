Хакеры взломали и слили базу данных "Газпрома"

Хакеры Anonymous объявили России войну после вторжения армии Путина в Украину. Хакеры даже требовали от Путина ухода в отставку.
Читайте также: Провал армии России начался с неудачной кибератаки
На протяжении недели хакеры успешно взламывали правительственные сайты и даже дошли до Роскосмоса, отключив доступ к спутникам-шпионам, хотя последний это отрицал.
Далее по теме
А теперь очередь пришла "главного достояния России" – энергетического гиганта "Газпром". Хакеры утверждают, что все данные слили в сеть, пишет thecybersecuritytimes.com.
Читайте также:
- Оккупанты сорвали эвакуацию людей из Мариуполя – что произошло
- Арестович – почему ВСУ отошли от Ирпеня
- Минобороны: На Мариупольском направлении Украина уничтожила около 30 оккупантов и технику
- Главнокомандующий ВСУ запретил публиковать ряд данных о войне: список
- Оккупанты "Градами" накрыли ядерный объект в Харькове – СБУ