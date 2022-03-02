Ще один удар по ворогові! Anonymous вимкнули Росії доступ до її супутників-шпигунів

Хакерська організація Anonymous стверджує, що зламала російське космічне агентство "Роскосмос" і вимкнуло агресору доступ до його супутників-шпигунів

Хакери стверджують, що залишили Росію без супутників / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше хакери вимкнули доступ до російських ЗМІ та державних сайтів, а також зламали радіочастоти військових РФ: на них грав гімн України.

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Втім, голова Роскосмосу Дмитро Рогозін спростував інформацію про зламання доступу до супутників. Але вони і втрати серед своїх солдатів в Україні заперечують…

"Інформація цих дрібних шахраїв не відповідає дійсності. Усі наші центри управління космічною діяльністю працюють у штатному режимі", – написав Рогозін у Twitter.

Anonymous не стали стояти осторонь після масштабного воєнного вторгнення Росії в Україну.

Хакери зажадали від Путіна піти у відставку, інакше вони опублікують усю грязь, яку знайдуть на нього та його соратників.

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