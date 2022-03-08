Хакеры поработали: россиянам на госсайтах показывают интересную картинку

Украинские хакеры продолжают кибервойну против России. В этот раз пострадали государственные сайты. Так держать!

Хакеры взломали госсайты РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакеры не только взломали сайты, но и сделали так, чтобы вместо главной страницы россиянам показывалась красноречивая картинка. "Почему?", – задается вопросом автор коллажа.

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На верхней части снимка толпа россиян убегает от одного омоновца. А на нижней украинец голыми руками останавливает танк.

"Наши коллеги классно поработали, сайты ФСИН, Минкульта, Минэнерго, Росатома и еще ряда институций сейчас выглядят так!" – написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Напомним, что сегодня ранее украинские хакеры атаковали сервисы "Российской железной дороги". В ответ РЖД ограничили пассажирам доступ к сетям WI-FI в поездах.

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Ранее мы писали, что хакерская группа объявила России войну после вторжения армии Путина в Украину. На протяжении недели хакеры успешно взламывали правительственные сайты и даже дошли до Роскосмоса, отключив доступ к спутникам-шпионам, хотя ведомство это и отрицало.