Google створив фонд допомоги українським стартапам: хто та скільки отримає грошей

Американська компанія підтримує український бізнес для повоєнного економічного відновлення

Google допоможе розвивати українські стартапи / Фото: google.com

Google оголосив про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – фонду підтримки компанії для стартапів в Україні у розмірі 5 мільйонів доларів для надання грошових грантів протягом 2022 року.

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Як він працюватиме

Компанія оголошуватиме вибрані українські стартапи, вони отримають до 100 000 доларів США у бездольному фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Ця підтримка покликана допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати громаду та будувати фундамент для повоєнного економічного відновлення, йдеться у блозі google.

Окрім цього, компанія запросила українські стартапи скористатися простором кампусу Google for Startups Campus у Варшаві як тимчасовим офісом. Перші кілька стартапів, якими керують жінки, що покинули країну, вже працюють з кампуса.

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Раніше ми писали, що Google заборонив називати війну в Україні війною. Американська компанія намагається убезпечити своїх співробітників від диктаторських законів Путіна.