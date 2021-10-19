Google представить Pixel 6 і Pixel 6 Pro: де і о котрій дивитися

Сьогодні Google проведе презентацію своєї довгоочікуваних новинок смартфонів Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Про новинки вже практично все відомо, але фанати сподіваються на сюрпризи

Презентація Google Pixel 6 і Pixel 6 Pro

Незважаючи на те, що інсайдери злили практично всю інформацію про новинки, фанати продукції хочуть дочекатися офіційного представлення. вчора Apple презентував новий MacBook Pro: особливості, характеристики і ціни.

О котрій і де дивитися

Презентація пройде у вівторок, 19 жовтня, початок – о 20:00 за київським часом. Дивитися пряму трансляцію можна на каналі компанії в Youtube, а також на нашому сайті в плеєрі нижче:

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Яким буде Pixel 6 і Pixel 6 Pro

Панель камери і двоколірне розфарбування надають лінійці Pixel 6 унікальний вид, тепер його не сплутаєш з іншим смартфоном.

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Стандартна модель Pixel 6 отримає дисплей діагоналлю 6,4 дюйма, роздільною здатністю 2340x1800 і частотою оновлення екрану 90 Гц.

За продуктивність смартфона буде відповідати восьмиядерний процесор власної розробки Google Tensor, 8 Гб оперативної пам'яті і 128/256 Гб – вбудованої. Розміри смартфона складуть 160,4 мм x 75,1 мм x 8,2 мм.

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Pixel 6 Pro отримає дисплей з діагоналлю 6,71 дюйма, роздільною здатністю 1440x3120 і частотою оновлення екрану 120 Гц.

На борту той же 8-ядерний процесор Google Tensor, але вже 12 Гб оперативки, а обсяг всторенного сховища може становити 128, 256 або 512 Гб.

Стандартна версія буде комплектуватися подвійною камерою, прошка – трьома об'єктивами. Google, швидше за все, буде використовувати датчик Samsung GN1 і масивний 50-мегапіксельний, 1/1.31-дюймовий чип обробки зображень, який буде одним з найбільших на ринку.

Очікується, що новинка отримає довгоочікувані функції Live Translate для перекладу на іноземні мови з підключенням до інтернету або без нього і Magic Eraser для видалення об'єктів з фотографій одним дотиком.

Головні характеристики:

Pixel 6 Pixel 6 Pro Екран 6,4'' (2340x1800) 90 Гц 6,71'' (1440x3120) 120 Гц Процесор 8-ядерний Google Tensor 8-ядерний Google Tensor Оперативна пам'ять 8 Гб 12 Гб Вбудована пам'ять 125/256 Гб 128/256/512 Гб Ємність аккумулятору 4614 мАг 5000 мАч Операційна система Android 12 Android 12 Камера 50 Мп (ширококутний) + 12 Мп (надширококутний) 50 Мп (ширококутний) + 48 Мп (теле) + 12 Мп (надширококутний) Фронтальна камера 8 Мп 12 Мп

Скільки коштує

Вартість Pixel 6 і Pixel 6 Pro відрізняється в залежності від регіону. У США він буде дешевше, в Європі – дорожче. Так, за океаном ціна на Pixel 6 стартує від 600 доларів, на Pixel 6 Pro – від 900 доларів за модель з 128 Гб пам'яті.

У Європі продажі будуть стартувати вже з 650 євро (757 доларів), а в Великобританії – і зовсім 850 фунтів (1172 долара). До речі, відзначається, що в комплекті не йде зарядний пристрій, зате є кабель USB-C і перехідник з USB-C на USB-A.