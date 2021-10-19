Google представит Pixel 6 и Pixel 6 Pro: где и во сколько смотреть

Сегодня Google проведет презентацию своей долгожданной новинки смартфона Pixel 6 и Pixel 6 Pro. О новинках уже практически все известно, но фанаты надеются на сюрпризы

Презентация Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Несмотря на то, что инсайдеры слили практически всю информацию о новинках, фанаты продукции хотят дождаться официального представления. Вчера Apple презентовал новый MacBook Pro: особенности, характеристики и цены.

Когда и где смотреть

Презентация пройдет во вторник, 19 октября, начало – в 20:00 по киевскому времени. Смотреть прямую трансляцию можно на канале компании в Youtube, а также на нашем сайте в плеере ниже:

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Каким будет Pixel 6 и Pixel 6 Pro

Панель камеры и двухцветная раскраска придают линейке Pixel 6 уникальный вид, теперь его не спутаешь с другим смартфоном.

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Стандартная модель Pixel 6 получит дисплей диагональю 6,4 дюйма, разрешением 2340x1800 и частотой обновления экрана 90 Гц.

За продуктивность смартфона будет отвечать восьмиядерный процессор собственной разработки Google Tensor, 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб – встроенной. Размеры смартфона составят 160,4 мм x 75,1 мм x 8,2 мм.

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Pixel 6 Pro получит дисплей с диагональю 6,71 дюйма, разрешением 1440x3120 и частотой обновления экрана 120 Гц.

На борту тот же 8-ядерный процессор Google Tensor, но уже 12 Гб оперативки, а объем всторенного хранилища может составлять 128, 256 или 512 Гб.

Стандартная версия будет комплектоваться двойной камерой, прошка – тремя объективами. Google, скорее всего, будет использовать датчик Samsung GN1 и массивный 50-мегапиксельный, 1/ 1.31-дюймовый чип обработки изображений, который будет одним из крупнейших на рынке.

Ожидается, что новинка получит долгожданные функции Live Translate для перевода на иностранные языки с подключением к интернету или без него и Magic Eraser для удаления объектов с фотографий одним касанием.

Главные характеристики:

Pixel 6 Pixel 6 Pro Экран 6,4'' (2340x1800) 90 Гц 6,71'' (1440x3120) 120 Гц Процессор 8-ядерный Google Tensor 8-ядерный Google Tensor Оперативная память 8 Гб 12 Гб Встроенная память 125/256 Гб 128/256/512 Гб Емкость аккумулятора 4614 мАч 5000 мАч Операционная система Android 12 Android 12 Камера 50 Мп (широкоугольный) + 12 Мп (сверхширокоугольный) 50 Мп (широкоугольный) + 48 Мп (теле) + 12 Мп (сверхширокоугольный) Фронтальная камера 8 Мп 12 Мп

Сколько стоит

Стоимость Pixel 6 и Pixel 6 Pro отличается в зависимости от региона. В США он будет дешевле, в Европе – дороже. Так, за океаном цена на Pixel 6 стартует от 600 долларов, на Pixel 6 Pro – от 900 долларов за модели с 128 Гб памяти.

В Европе продажи будут стартовать уже с 650 евро (757 долларов), а в Великобритании – и вовсе 850 фунтов (1172 доллара). Кстати, отмечается, что в комплекте не идет зарядное устройство, зато есть кабель USB-C и переходник с USB-C на USB-A.