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Google вводит санкции против российских YouTube-каналов из-за нападения РФ на Украину

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 февраля, 07:24
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Против РФ продолжают вводить санкции крупные компании
Каналы росСМИ не будут доступны в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"
Каналы росСМИ не будут доступны в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

26 февраля YouTube запретил российскому государственному телеканалу RT и другим российским каналам получать деньги за рекламу, которая транслируется с их видео.

Об этом пишет Reuters.

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Подробности

В Google заявили, что приостанавливают возможность монетизации ряда каналов на YouTube. Среди них несколько российских каналов, связанных с недавними санкциями, например, со стороны Европейского Союза.

Позже в Google добавили, что также запрещают российским государственным СМИ использовать свои рекламные технологии для получения дохода на своих собственных веб-сайтах и ​​в приложениях. Кроме того, российские СМИ не смогут покупать рекламу через Google Tools или размещать рекламу в таких сервисах Google, как поиск и Gmail, заявил пресс-секретарь Майкл Асиман.

Ранее Европейский союз обнародовал санкции против Маргариты Симоньян — главного редактора RT и "центральной фигуры" российской пропаганды. По словам представителя YouTube Фаршада Шадлу, новости от этого канала будут реже появляться в видеосервисе. Он добавил, что RT и ряд других каналов больше не будут доступны в Украине после запроса украинского правительства.

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Санкции от Facebook

В ответ на агрессию РФ против Украины Facebook запретил российским государственным СМИ показывать рекламу и заниматься монетизацией в соцсети.

"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", – написал в Twitter глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

В ответ Роскомнадзор начал частично ограничивать доступ к социальной сети в России.

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