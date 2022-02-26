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Назад у кам'яний вік: Україна просить заблокувати Apple Store для росіян

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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26 лютого, 11:10
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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до гендиректора американської корпорації Apple Inc Тіма Кука із закликом заблокувати Apple Store для росіян
Результат воєнного вторгнення Росії в Україну
Результат воєнного вторгнення Росії в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

За війну проти України Росія вже отримала санкції від Facebook. Тепер Україна просить вжити заходів і з боку Apple.

"Звернувся до СЕО компанії Apple, Тіма Кука, заблокувати для громадян РФ Apple Store, підтримати пакет санкцій уряду США, заборонити завантажувати свої продукти в маркети! Дозволяєте обирати собі президентом убивцю, тоді доведеться насолоджуватися сайтом росія 24", – написав Федоров у Telegram.

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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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