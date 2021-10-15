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Год жизни на космической станции за 60 секунд (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
15 октября, 22:27
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Большинство астронавтов, посетивших Международную космическую станцию хотели бы провести все время в космосе, наблюдая через иллюминатор на Землю. Но на самом деле у них там много работы
Астронавт Тома Песке на МКС
Астронавт Тома Песке на МКС / Фото: Twitter

Им поручено все: от научных экспериментов и выходов в открытый космос до более обыденных, но необходимых действий, таких как зарядка и поддержание чистоты на станции.

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Европейское космическое агентство показало, на что похож обычный день на МКС. Они объединили в один ролик сотни видео, снятых на протяжении многих месяцев.

Кадры были сняты во время двух миссий французского астронавта Тома Песке: Проксима в 2016 году и нынешняя Альфа.

Астронавт занимался различными важными заданиями, но при этом находил время для физических упражнений и даже веселил попыткой сложить футболку в невесомости.

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Ранее мы писали, что 90-летний актер успешно слетал в космос на корабле миллиардера. Компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса успешно запустила второй пилотируемый полет ракеты New Shepard, а актер Уильям Шатнер установил новый космический рекорд.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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